Üniversite Çubuk'ta sosyal ve kültürel çalışmalar yapacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), Çubuk Kaymakamlığı ve Çubuk Belediyesi arasında aile ve toplum ilişkilerinden sağlığa, meslek edindirmeden bağımlılıkla mücadeleye kadar birçok alanda iş birliğine gidiliyor.Çubuk'ta son aylarda yaşanan üzücü olayların bir daha yaşanmaması için Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın girişimiyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çubuk'ta çeşitli çalışmalar yapacak. İlçedeki sağlık problemlerinden göçmen sorunları, eğitim, sosyal yapı, aile ve toplum ilişkileri, turizm gibi birçok konu başlığını kapsayan çalışmada ilçede saha çalışmaları yapılarak, problemlerin çözümü için yeni projeler hazırlanacak. Kurulacak üniversite için Çubuk Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezler Müdürü Şahin Sayılıer, İlçe Zabıta Müdürü Ünal Ayten, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aysel Neşeli ve ilgili daire amirleri katıldı.Toplantıda konuşan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yapılacak projelerin önemli bir iş birliği olduğuna işaret etti. Zamanın iş birliği, paylaşım ve güç birliği zamanı olduğunu söyleyen Demirbaş, "Gücümüzü birleştirirsek, potansiyelimizi en iyi şekilde kullanırsak hayatta başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Ülkemizin en iyi üniversitelerinden biri olan ve güçlü bir akademik potansiyeli olan üniversitemizle önümüze koyduğumuz hedeflerimize ulaşmamız çok daha rahat olacaktır. Ben inanıyorum ki tarihi ve doğal güzellikleri, havaalanı, ekonomik değerleri, üniversitesi ve kadirşinas insanlarıyla Çubuk yaşanılabilir en güzle ilçedir ve olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.Hedeflerine ulaşmak isteyen şehirlerin üniversitelerini çok iyi kullanmaları gerektiğini belirten Demirbaş, vatandaş memnuniyetini, yaşam kalitesini artırmak için her alanda AYBÜ ile iş birliği yapacaklarını kaydetti.AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ise, üniversite ile Çubuk arasında her zaman bir iş birliğinin olduğunu ancak yapılan bu çalışmayla bunun kapsamını genişlettiklerini belirtti. Üniversite ile Çubuk'u hiçbir zaman ayrı düşünmediklerini aktaran Aydınlı, üniversitenin kentin gelişmesi için çalışacağını ifade ederek, "Hem üniversitemizdeki hocalarımız tarafından oluşturacağımız komisyon hem de ilçede oluşturulacak komisyon çalışmalarıyla kentin geleceğine ışık tutacağına inanıyorum. İnşallah her yönden ilçeye katma değer oluşturacak projeleri birlikte hayata geçireceğiz" dedi. - ANKARA