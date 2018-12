Üniversite Danışma Kurulu Yeni Fikir ve Projelerle Güçleniyor

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:35



Üniversite, sanayi ve şehrin önemli aktörlerini bir araya getirerek kalkınmayı sağlayacak önemli karaların alındığı Üniversite Danışma Kurulu toplantısının dördüncüsü, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin 'in başkanlığında yapıldı. Yeşilyurt Demir Çelik Sanayide düzenlenen toplantıya, hayırsever iş adamı Cemal Yeşilyurt ev sahipliği yaptı. Toplantıya Üniversite Danışma Kurulu üyelerinin yanı sıra Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz de özel davetli olarak katıldı.Toplantı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç 'in üniversitede yapılanlar ve mevcut durum hakkında yaptığı bilgilendirici sunumla başladı. Ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan "Zorunluğa/İsteğe Bağlı İş Yeri Eğitimi", Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı "OMÜ-Şehir İş Birliği Örnekleri" konularında birer sunum yaptı. OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Bakay ve OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz ise alanlarında geliştirdikleri patentleri katılımcılara tanıtarak ilgili sektörlerle iş birliği yapma fırsatı yakaladı."Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek için 'Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi'deyiz"2018 yılının son Üniversite Danışma Kurulu toplantısını, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek için zaman zaman sanayi kurumlarında düzenlemeyi istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Üniversite, şehir ve sanayi buluşmaları şehrin kalkınması açısından danışma kurulu toplantıları önemli bir zemin oluşturuyor. Buna çok önem veriyoruz. Katılımlarıyla toplantıya değer katan tüm üyelerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi."Bizi dünya ile yarıştıracak projeler gerek"Toplantının ev sahipliğini yapan Cemal Yeşilyurt ise yaptığı selamlama konuşmasında şunları söyledi: "Samsun ve Türkiye için neler yapılacağını bu toplantıyla anlayacağız. Bizim mühendisimiz, saha içinde çalışan personelimiz mevcut ama en çok ihtiyaç duyduğumuz şey akademisyenlerin projeleri. Birtakım eksiklikler olsa da genel anlamda her projeyi gerçekleştirecek durumdayız. Bu nedenle verimi arttıracak, katma değer oluşturacak, bizi dünya ile yarıştıracak projeler gerekli. Tüm dünya, projelerle para kazanıyor. Bu projelerin hayata geçmesi için de sermaye ve tecrübenin yan yana gelmesi lazım. Bu toplantının hayırlı olmasını, üretime vesile olmasını diliyorum. Biz üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Yeter ki yapalım.""Üniversite-şehir-sanayi bütünleşmeleri moral ve enerji veriyor" Japonya gibi ülkelerin yaptığı kalkınma hamlelerinin Türkiye açısından örnek teşkil edebileceğini dile getiren Samsun Büyükşehir Başkanı Zihni Şahin, "Son dönemde OMÜ'nün toplumla, şehirle ve sanayiyle bütünleşme amacıyla yaptığı toplantılar hepimize moral ve enerji veriyor. Bu çalışmalara birlik içinde devam edildiği sürece mutlaka iyi sonuçlar verecektir" diye konuştu."Mezun öğrencilerimiz başarıları bizi çok gururlandırdı"Üniversitenin mevcut durumu ve son Üniversite Danışma Kurulu'ndan bu yana yapılanlar hakkında bilgi vermek için sunum yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç şöyle devam etti:"Şu an toplam 55 bin 617 öğrencimiz var. Ancak biz öğrenci sayısından çok kaliteli eğitim ve nitelikli öğrenci yetiştirmeyi önemsiyoruz. Bu bağlamda bu sene mezun öğrencilerimizin başarıları bizi çok gururlandırdı. Şu an da aramızda 5 bin kişinin girdiği Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı birincisi öğrencimiz Mustafa Mert Demircioğlu var. Bunun yanı sıra TUS ikincisi ve Kaymakamlık Giriş Sınavı'nın birincisi öğrencilerimiz de Üniversitemizi onurlandırıyor.""Türkiye'nin Erasmus programına verdiği desteğin yüzde 10'u OMÜ'nün"İlerleyen dönemde lisansüstü öğrenci sayısını arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Rektör Sait Bilgiç, uluslararası öğrenci konusunda da OMÜ'nün Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu söyledi. Rektör Bilgiç, "Göreve başladığımız 2016 yılında 2 bin 622 olan uluslararası öğrenci sayısı şu an 5 bin 125'dir. Bu konuda koyduğumuz yüzde 10 hedefine, yüzde 9'luk bir rakama ulaşarak yaklaşmış durumdayız. Uluslararası öğrencinin dışında Erasmus gibi değişim programlarıyla üniversitemize gelen ve üniversitemizden diğer ülkelerin üniversitelerine giden öğrenci, akademisyen ve personelimiz var. OMÜ, Türkiye'nin Erasmus programına verdiği desteğin yüzde 10'unu alarak bu konudaki başarısını da ortaya koymuş durumda. Hazırlanan Erasmus projelerinden alınan destekle daha çok öğrenci ve akademisyen üniversitemize gelebiliyor ya da buradan başka üniversitelere gidebiliyor" şeklinde konuştu."Özel sektör-Üniversite iş birliğinde yürütülecek projeleri arttırmayı hedefliyoruz"OMÜ'nün AR-GE faaliyetlerine toplam bütçesinin yüzde 4'ünü ayırdığını açıklayan Rektör Sait Bilgiç, bu yıl 272 adet projeyi desteklediklerini belirtti. Özel sektör iş birliği ile yürütülecek projeleri arttırmayı hedeflediklerinin altını çizen Bilgiç, bu toplantının da bu amaca hizmet edeceğini vurguladı. OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve Samsun Teknopark çalışmalarının da verimli ilerlediğini kaydeden Rektör Sait Bilgiç, OMÜ'ye ait yayınlar hakkında da şunları söyledi: "Üniversitemizde 330 adet Türkçe ve 13 adet İngilizce lisansüstü tez mevcut. Bu sayının daha da artmasını hedefliyoruz.""Buzağı Can Sütü Projesi'nin her şeyi tamamlandı"Diğer danışma kurulu toplantılarında tanıtılan proje ve patentlerin gelişim süreçleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Sait Bilgiç, "İlk danışma kurulu toplantısında tanıtılan 'Buzağı Can Sütü Projesi'nin bina ve teçhizat açısından her şeyi tamam. 15 gün sonra deneme ürün üretmeye başlayacak. Diğer hocalarımızın projeleri için de yatırımcılarla görüşmeler devam ediyor. Patenti Doç. Dr. Ertuğrul Can'a ait göz enjeksiyon aparatının ise ticari izinleri alındıktan sonra üretimi başlayacak" ifadelerini kullandı."OMÜ büyük gelişmelere gebe"TUBİTAK'ın genç girişimcilere destek verdiği projeden de bahseden Rektör Bilgiç, "Elemeler sonucu seçilen 35 kişinin eğitimi tamamlandı. Eğer kabul görürlerse kendilerine 200 bin TL'lik bir destek sağlanacak" bilgilerini verdi.İş yeri eğitimine de değinen Bilgiç, "Mezun olacak öğrencilerimizin sahaya hazır hale gelebilmeleri için bu eğitime önem veriyoruz. Şu an 200 öğrenci bu eğitimi alıyor ama yakın bir zamanda bu rakam bine çıkacak. Hedefimiz meslek yüksekokulu ve lisans öğrencilerinin son yarı yılarını iş yeri eğitiminde geçirmesi. Böylece hem öğrenci mesleğe hazır yetişecek hem de başarılı olan öğrencilere bir iş şansı sağlanmış olacak" açıklamasında bulundu.24 saat hizmet vermeye başlayan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin yanı sıra yeni faaliyete giren ya da hazırlıkları tamamlanmak üzere olan birimler hakkında da konuşan Rektör Bilgiç, bu kapsamda Onkoloji Hastanesinin açılarak bölge insanına uygun ve kaliteli hizmet vereceğini belirtti. Havza Fizik Tedavi Merkezinin yakın bir zamanda hizmete açılacağını bildiren Bilgiç, yeni Merkez Kütüphanenin ise haftada 7 gün hizmete açık olduğunu dile getirdi.Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı'nın sorumluluğunda Rektörlüğün hayata geçirdiği "Sıfır Atık" projesinin de hızlı bir şekilde tüm Üniversiteye yayılacağına işaret eden Rektör Bilgiç, "Bu proje, çevre temizliği ve ekonomiye katkı bakımından önemli bir proje. Ayrıca 60 bin öğrenciye çevre bilinci aşılaması ve geri dönüşümün önemini kavratması açısından da mühim" dedi.Yakın bir zamanda raylı sistemin tüm OMÜ'de faaliyete geçebileceğini müjdeleyen Bilgiç, "Alt yapısı aşağı yukarı tamamlandı. Faaliyete geçtiğinde sadece ilimizin değil Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birine sahip olacağız" değerlendirmesinde bulundu.Rektör Bilgiç, kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin de tesliminin tamamlandığını sözlerine ekledi.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise yaptığı "Zorunluğa/İsteğe Bağlı İş Yeri Eğitimi" konulu sunumla OMÜ'nün eğitim konusunda yaptığı çalışmaları ve hedeflerini aktardı."Öğrenciyi kazanmak için kalite standartları tescillenmeli"Müfredatın büyük ölücüde güncellendiğini belirten Prof. Dr. Vedat Ceyhan şu bilgileri verdi: "Disiplinlerarası eğitime ve öncelikli alanlara önem veriyoruz. Her alanda gelişecek kaynaklara sahip olamadığımız için seçtiğimiz alanlara öncelikli alanlara gereken önemleri veriyoruz. Kaliteye, akrediteye önem veriyoruz. Meslek yüksekokullarında program sayımızı yüzde 3 artırdık. Lisans program sayımızı yüzde 9 artırdık. Lisansüstü program sayımızı neredeyse yüzde 4 artırdık. Günün koşullarını yakalayamayan bazı programları kapattık, bazı derslerimizi değiştirdik. Üzerine daha güncel konularla uyumlu programlar koymaya çalıştık. Artık öğrencilerimiz kalitesinden emin olduğumuz birimlerde faaliyet göstersin diye akrediteye önem veriyoruz. Akredite olan Tıp Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesinin yanı sıra bu ay içerisinde matematik ve istatistik bölümleri de akredite olacak. Programların akredite olması demek eğitim ve öğretimin baştan aşağı kontrol altında olması, dersin kalitesinin sürekli ölçülmesi demek. Bizim çok hızlı adımlar atmamız gerekiyor çünkü öğrencinin üniversitemize kazandırmanın yolu belirli bir kalite standardını tescillemektir."Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Yeşilyurt Meslek Yüksekokulunun bölümleri, faaliyetleri, imkanları ve teknik donanımları hakkında bilgi vererek 2018 yılında yapılan faaliyetleri anlattı.Samsun'da ilk defa Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu tarafından uygulanan 3+1 eğitim programı ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, bu kapsamda Yeşilyurt Meslek Yüksekokulundan 21 öğrencinin sanayide iş yeri eğitimi aldığını, ikinci dönemde ise bu sayının 50'ye çıkacağını kaydetti.ÖMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Bakay, "Uterus Manipülasyon Cihazı" konulu patent sunumuyla, kadın hastalıklarının ameliyatında kullanılan cihaz hakkında bilgi aktardı.Son olarak OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz ise yaptığı "Alüminyum Temelli Hibrit Kompozit Köpük Üretimi" konulu patent sunumuyla, geliştirdiği patentin özellikleri, fonksiyonu ve sanayide kullanımı hakkında bilgilendirdi. Söz konusu ürünün, atıkların sanayide kullanımında verimi yükselten bir özelliği olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz; havacılık, otomotiv gibi sanayi sektörlerinde kullanılabileceğini açıkladı.Sunumların ardından katılımcılar görüş ve önerilerini belirterek çalışmaları hakkında akademisyenlere sorular sordu. Patentlerin ürüne dönüşmesi için danışma kurulu üyelerinin fikirlerini bildirdiği toplantıda ayrıca önümüzdeki toplantının gündemini belirleyecek konular ve iş birlikleri de konuşuldu."Bu çalışmalar inşallah endüstriyel sanayiye dönüşecek"Vali Osman Kaymak da söz konusu projelerin kaynağı konusunda sanayicilerin destek vereceğine inandığını belirterek şöyle konuştu: "Akademisyen ve araştırmacılarımız, dünyanın değişik yerlerinden kaynak aramasınlar. Burada olan ve olmayan sanayicilerimizin desteğiyle bu kadar gayret gösteren akademisyenlerimizin çalışmaları, inşallah endüstriyel sanayiye dönüşecek, dolayısıyla bu çaba ve araştırmalar devam edecek."4. Üniversite Danışma Toplantısı dilek ve temennilerle sona erdi. - SAMSUN