Üniversite'de Güvenlik Tedbirleri Eğitimi verildi

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde yükseköğretim kurumlarında ve yurtlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine yönelik, güvenlik tedbiri eğitimi gerçekleştirildi.



İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üniversitelerde eğitim-öğretimin özgür ve güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi, üniversite kampüsleri ve kampüs dışında bulunan ek binalarda, öğrenci yurtlarında, öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkabilecek kavga olaylarında öğrencilerle ilk teması kuracak olan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.



Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde özel güvenlik görevlilerine Emniyet Müdürlüğü Yetkilileri tarafından, Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler, Etkili İletişim, Toplumsal Olaylara Müdahale ve Kitle Psikolojisi, Uyuşturucu Madde Bilgileri, Asayiş Hizmetleri ve Terörle Mücadele konularında ayrıntılı bilgi verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA