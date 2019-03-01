Üniversite de Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinden Üretim Atağı

Kaynak: İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER), üniversitenin Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan modern laboratuvar altyapısı ile hayata geçirilen bilimsel çalışmaları üretime dönüştürmeyi başardı.TAMER'de 2010 yılında üniversitemizin peyzaj altyapısını güçlendirmek için başlatılan bitkisel üretim çalışmaları artık şehir-üniversite bütünleşmesi kapsamında Kilis'e yönelik olarak da sürdürülecek. Bu doğrultuda TAMER, Kilis ilinin tarımsal ürün desenini göz önüne alarak fide ve fidan üretimine başladı.Üniversitemizin Mercidabık Kampüsü'nde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortak projesiyle 193 bin dolarlık yatırımla teknolojik bir fide serası kuruldu. 2 bin 300 metrekare alan üzerine kurulu, tam kontrollü fide üretim serasında Kilisli çiftçilere yerli tohumdan elde edilen yazlık ve kışlık sebze fidesi üretimine de başlandı. Ayrıca fidan üretim sertifikası alan uygulama merkezimizde, bölge için önemi bulunan aşılı Kilis karası üzümü, Kilis yağlık zeytini ve Antep fıstığı fidanı üretimleri için çalışmalar sürdürülüyor. - KİLİS