08.07.2019 21:45
Haberler» Güncel» Haber

Üniversite girişine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

Üniversite girişine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi girişinde görev yapan güvenlik görevlileri, zaman zaman yakındaki ağaçlık alandan yanlarına gelen tilkiyi besliyor.

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi girişinde görev yapan güvenlik görevlileri, zaman zaman yakındaki ağaçlık alandan yanlarına gelen tilkiyi besliyor.
Şehrin dışında yer alan üniversitenin Uluyazı Kampüsü girişinde zaman zaman ortaya çıkan tilki, görenleri şaşırtıyor. Yakındaki ağaçlık bölgeden çıkan tilki, kampüs girişindeki kulübede görev yapan güvenlik görevlilerinin yanına kadar geliyor. Güvenlik görevlileri, kraker, çikolata, ekmek, yemek artığı gibi yiyeceklerle tilkiyi besliyor. Güvenlik görevlilerinden Ahmet Yılmaz, tilkinin ara ara nöbet tuttukları kulübeye geldiğini, bazen kampüs içine de girdiğini söyledi. Yılmaz, "Yabani bir hayvan olmasına rağmen yanımıza kadar geliyor. Biz de ellerimizle besliyoruz. Kendisine gösterilen ilgiyi hissedip, bizlerden kaçmıyor" dedi.


- Çankırı
Kaynak: DHA
Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:56   İBB'DE TEMMUZ AYI İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI - 2
21:56   FETÖ'nün gerçek yüzü İngiltere'de anlatıldı
21:55   Akşehir'de Işın Karaca rüzgarı esti
21:54   Avşa Adası'nda tatilciler kendini denize attı
21:53   "Önemli değerlerin" isimleri caddelere verildi
21:53   Milas'ta uyuşturucu şebekesine operasyon: 1,5 ton Skunk ele geçirildi
21:53   İskambil oynadığı arkadaşını bıçakladı