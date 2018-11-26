Üniversite Grupları Babylon'da Sahne Alıyor

Gençlik ruhunu ve dinamizmini Babylon'a taşıyacak grupların arasında False Cassettes, Son Shuttle Kaçtı ?! ve The Clues bulunuyor.

2016 yılında Sabancı Üniversitesi'nde okuyan bir grup müzik tutkunu arkadaşın bir araya gelerek kendilerini yeni müzikler üreterek ifade etmeye adamasıyla kurulan False Cassettes, 5 şarkıdan oluşan ilk EP'leri "Visions"ı 2018 yılının başında takipçileri ile paylaştı. Beste çalışmalarına hız kesmeden devam eden rock dörtlüsü; kendi şarkılarının yanı sıra Led Zeppelin, Muse, Queens of the Stone Age gibi grupların şarkılarını da yeniden yorumlayarak dinleyicilere stoner rock'tan hard rock'a geniş bir yelpaze sunuyor.

Rock ve metal grubu olan Son Shuttle Kaçtı ?!; yakın arkadaşlığın getirdiği sıcak ve içten bağı, müzik aracılığıyla sahnelere taşımak amacıyla 2017 Kasım ayında kuruldu. Türkçe ve İngilizce şarkılardan oluşan, enerjisi yüksek bir setlist ile performanslarına devam eden ekip; şehrin her köşesinde seyircileriyle buluşmayı hedefliyor.

Blues ve rock türleri üzerine yoğunlaşan The Clues, Sabancı Üniversitesi'nin öğrencileri tarafından 2017 yılında kuruldu. The Clues daha önce Sabancı Üniversitesi Müzik Kulübü'nün, okul içi ve okul dışı olmak üzere birçok sahnesinde yer aldı. Aynı zamanda DasDas Sahne ve Sokak Sahne'de de kendi konserlerini veren genç grup; cover performanlarında farklı yaklaşımlarını çeşitli gitar, alto saksafon ve davul sololarıyla dinleyicilerle buluşturuyor.