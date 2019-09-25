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'Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı' Vali Çakacak'ın başkanlığında yapıldı

'Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı' Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

25.09.2019 15:07'Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı' Vali Çakacak'ın başkanlığında yapıldı
'Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı' Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Savaş Koparal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şenyel, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Sertsöz ve ilgililer katıldı. Kentte birbirinden değerli üç üniversitenin bulunduğunu kaydeden Vali Çakacak, 2019-2020 akademik yılı öncesi yapılan toplantıda, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve gereken bütün tedbirleri alacağız. Üniversitelerimizin huzuru ve güvenliği için yapmamız gereken çalışmaları iş birliği çerçevesinde planlayacağız. Bize ulaşan talepleri burada arkadaşlarımızla beraber değerlendirme fırsatı bulacağız. Yeni akademik yılın rahat ve huzurlu bir şekilde hem öğrencilerimiz hem üniversitelerimiz açısından başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyor, yeni akademik yılın hem hocalarımıza, hem de öğrenci arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi öncesi kentteki üniversitelerde alınacak güvenlik tedbirlerinin konuşulduğu toplantıda; üniversiteler ile üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite çevresinde huzur ve güven içerisinde bir akademik yıl geçirilmesi, meydana gelebilecek olaylara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ile huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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