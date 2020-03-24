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Üniversite hastanelerindeki performans ödemeleri de 3 ay üst tavandan yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üniversite hastanelerindeki çalışanlara da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacaklarını belirterek, bu kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek sağlayacaklarını bildirdi.

24.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:44
Üniversite hastanelerindeki performans ödemeleri de 3 ay üst tavandan yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üniversite hastanelerindeki çalışanlara da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacaklarını belirterek, bu kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek sağlayacaklarını bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs ile mücadelede "kahraman" sağlık çalışanlarının taleplerinin öncelikleri olduğuna dikkati çekerek, "Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, dün de Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılacağını ve bu kapsamda 4,5 milyar lira ek kaynak ayrıldığını kaydetmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Berat Albayrak, Twitter, Ekonomi

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