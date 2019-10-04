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Üniversite hastanelerine 250 milyon liralık ek kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite hastanelerinin daha iyi hizmet sunabilmeleri için yıl sonuna kadar 450 milyon lira ek ödeme yapacaklarını bu kapsamda 250 milyon liralık kaynağın bugün aktarıldığını bildirdi.

04.10.2019 14:32Üniversite hastanelerine 250 milyon liralık ek kaynak aktarıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite hastanelerinin daha iyi hizmet sunabilmeleri için yıl sonuna kadar 450 milyon lira ek ödeme yapacaklarını bu kapsamda 250 milyon liralık kaynağın bugün aktarıldığını bildirdi.
Selçuk, konuya ilişkin Twitter adresinden açıklamada bulundu.
Bakan Selçuk, "Üniversite hastanelerimizin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmeleri için mevcut ödemelerine ilave olarak, yıl sonuna değin toplamda 450 milyon Türk lirası ek ödeme gerçekleştireceğiz. 250 milyon lira tutarındaki kaynak bugün aktarıldı." bilgisini paylaştı.
Kaynağın, SGK Global Bütçe içerisinde yer alan 43 üniversite hastanesine aktarıldığı, kalan miktarın 100 milyon lirasının kasımda, 100 milyon liranın da aralıkta aktarılacağı öğrenildi.

Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Politika

Kaynak: AA

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