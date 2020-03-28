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Üniversite hastanesinden yüz koruma siperi ve özel kabinli sedye üretimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı cerrahi önlük kumaşından maske, yüz koruma siperi ve kabinli sedye üretiliyor.

28.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:13
Üniversite hastanesinden yüz koruma siperi ve özel kabinli sedye üretimi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı cerrahi önlük kumaşından maske, yüz koruma siperi ve kabinli sedye üretiliyor.

Hastane bünyesindeki atölyelerde görevli personel, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan taleplerin ve kurum ihtiyacının karşılanması amacıyla maske, yüz koruma siperi ve kabinli sedye üretimine başladı.
Bu kapsamda cerrahi önlük kumaşlarından çok kullanımlık maske üreterek hastane personeline dağıtılmasını sağlayan görevliler, asetat ve lastik kullanarak yaptıkları yüz koruyucu siperlerle sağlık ekiplerinin daha güvende çalışmasına katkı sundu.
Görevliler, şüpheli vakaların pandemi hastanelerine sevkinde kullanılmak üzere alüminyum profil ve şeffaf naylondan kabinli sedye de üretti.
Maske, koruyucu siper ve sedyelerin hastanenin imkanlarıyla yapılması, ekonomik anlamda da tasarruf edilmesini sağladı.
"Kamu faydası sağlamaya çalıştık"
YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.
Hastanede koronavirüs tanısı konulan bir vakanın bulunmadığını vurgulayan İliklerden, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin desteğiyle salgına karşı hazırlık yaptıklarını, ihtiyaç duyulacak ekipmanları belirlediklerini anlattı.
Sağlık çalışanlarının güvenliklerini sağlamak amacıyla cerrahi önlük kumaşı ve elyaf malzemeden maske ürettiklerini belirten İliklerden, şöyle dedi:
"Maske taleplerini karşılamak, aynı zamanda kamu faydasını sağlamak amacıyla böyle bir çalışmaya imza attık. Bu maskeler 60 derece sıcaklıkta deterjanlı suyla yıkanınca tekrar kullanabiliyor. Maskeler, hastanemizin Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından da uygun görüldü. Koronavirüs şüphesi olan hastalarla temas halindeki personelin kullanması için ayrıca yüz koruma siperleri de üretmeye başladık. Piyasada yüz koruma siperleri yüksek fiyatlara satılıyor. Aynı yüz koruma siperlerini bir liraya mal ettik. Bu maskeler hastanemizde hazır halde bulunduruluyor."
İliklerden, hastane görevlilerinin zarar görmesini engellemek ve işlemleri cesaretle yapmalarını sağlamak istediklerini kaydetti.
Enfeksiyon durumunu göz önünde bulundurarak koronavirüs şüphesi bulunan hastaların transferlerinde enfekte halinin yayılmasını engellemek için kabin üretimine de başladıklarını aktaran İliklerden, "Servislerimizde bu sedyeler hazır bulundurulacak. Bunun önemli bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmaların iş insanlarının desteğiyle ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak gerekiyor. Normal stoklarımızı, kullanmamız gereken malzemeleri çok önceden temin etmiştik. Salgının uzun sürmesi halinde tıbbi malzeme eksikliği yaşamamak için bu çalışmayı yaptık." sözlerine yer verdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaşı, Koronavirüs, Güncel

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