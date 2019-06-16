16.06.2019 15:11
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ÜNİVERSİTE HAYALİ ENGEL TANIMADI

Edirne'de yüzde 91 bedensel engelli Kadir Berke Öz(19), tek başına bir okutman ve bir de kodlayıcının yardımıylaYükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek yaşıtlarına örnek oldu.

Edirne'de yüzde 91 bedensel engelli Kadir Berke Öz(19), tek başına bir okutman ve bir de kodlayıcının yardımıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek yaşıtlarına örnek oldu. Hem yürüme hem de yazma engeli bulunmasına rağmen liseyi üstün başarı belgesiyle bitiren Öz'ü sınav sırasında ailesi de dışarıda heyecanla bekledi. YKS kapsamında ülke genelinde milyonlarca genç Cumartesi ve Pazar günü terk döktü. Edirne'de sınava giren binlerce öğrenci arasındansa en özeli Kadir Berke Öz oldu. Yüzde 91 bedensel engelli Öz için sınava girdiği Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda bir okutman bir de kodlayıcı öğretmen görevlendirildi. Edirne 80'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni üstün başarı belgesiyle bitiren Öz için yaklaşık 3 saat boyunca bir öğretmenin soruları okudu, diğer öğretmense cevabına göre kodlama yaptı.
Tekerlekli sandalye ile oğulunu sınava getiren Yakup Öz, sınav sırasında dışarıda heyecanla bekledi. Oğlunun sınava girmesi nedeniyle büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Öz, "Oğlum çok özel bir öğrenci bizim için. Lise eğitim öğretimini bitirdi. Dün ve bugün de üniversite sınavına girdi. Hem biz hem de Kadir Berke için heyecanlıyız. Herşeyden önemlisi Kadir Berke'nin bu sınava girebilmesiydi. Aslında ilk dakikalarda biraz heyecanı vardı ama bunu okuldaki hoca arkadaşlarımız ve çalışanlarımız vasıtasıyla çabuk atlattı" dedi.
Özel öğrencilerle alakalı sınavlarda daha önceden ÖSYM ve bakanlıkla iletişime geçildiğini söyleyen Öz, "Özel öğrencilerle alakalı sınavlarda daha daha önceden ÖSYM'nin burayla ilgili kurumlarıyla ve bakanlıkla iletişime geçiliyor. Bu konuşmalar ve yazışmalardan sonra Kadir Berke'ye bakanlığımız hem okuyucu hem de kodlayıcı görevlendirdi. Tek odada tek başına sınava girdi. Bir öğretmenimiz soruları okudu diğer öğretmenimiz kodladı, Berke de sorulara cevap verdi. Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Kadir Berke Öz de sınavının çok güzel geçtiğini, sadece Matematik sorularının zor olduğu için zorlandığını söyledi. Öz, kendisine yardım eden tüm öğretmen ve görevlilere de teşekkür etti.ÜNİVERSİTE HAYALİ ENGEL TANIMADI
Kaynak: DHA
Edirne, Güncel

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