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Üniversite hazırlık kurs başvuruları başladı

Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü mezun öğrencilere yönelik Destekleme ve Yetiştirme kurslarının ön başvurularının başladığını duyurdu.

18.08.2019 12:20 Üniversite hazırlık kurs başvuruları başladı
Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü mezun öğrencilere yönelik Destekleme ve Yetiştirme kurslarının ön başvurularının başladığını duyurdu.

Bakanlığın DYK kurslarını açarken, eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmak, ilave eğitimler için velilerin yüklü miktarda para ödemelerinin önüne geçmeleri hedeflendiği, 19 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Halk Eğitim Merkezi'ne yapılabileceği duyuruldu.

Açılacak kursların ücretsiz olacağı, öğrencilerden gelen istek üzerine TYT ve AYT olarak ayrı sınıflarda oluşturulabileceği belirtildi. - IĞDIR

Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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