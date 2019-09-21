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Üniversite hazırlık kursları müracaatları sona eriyor

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, üniversite hazırlık kurslarına son başvuru tarihinin 23 Eylül olduğunu bildirdi.

21.09.2019 09:44Üniversite hazırlık kursları müracaatları sona eriyor
Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, üniversite hazırlık kurslarına son başvuru tarihinin 23 Eylül olduğunu bildirdi.
Şahin, yaptığı açıklamada, 9 Eylül'de başlayan lise mezunlarına yönelik ücretsiz kurs kayıtlarının 23 Eylül'de sona ereceğini söyledi.
Kurslara lise mezunu gençlerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Şahin, "Bugüne kadar 200'e yakın kayıt aldık. 23 Eylül'den sonra kayıt alamıyoruz. Bu nedenle kurslara katılmak isteyenler bir an önce kaydını yaptırmalıdır." dedi.
Kursların cumartesi ve pazar günleri Atatürk İlkokulu'nda düzenleneceğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:
"Cumartesi ve pazar günleri 8'er saat olmak üzere haftada 16 saat kurs vereceğiz. Branşında en iyi öğretmenlerimiz kurslara girecek ve öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlayacak. Kurslarımızdan sadece liseyi bitirmiş kişiler faydalanabiliyor. Liseye devam eden öğrencilerimizin kaydı yapılmıyor."

Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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