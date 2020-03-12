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Üniversite kampüsü Korona virüse karşı ilaçlandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi kampüsü ve derslikler, Korona virüse karşı ilaçlandı.

12.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:15
Üniversite kampüsü Korona virüse karşı ilaçlandı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi kampüsü ve derslikler, Korona virüse karşı ilaçlandı.

Turgut Özal Üniversitesi'nde virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı. Üniversitenin bina, toplantı salonları, sınıflar, amfiler ve ulaşım araçları yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemine tabi tutuldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Güncel

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