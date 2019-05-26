26.05.2019 12:25
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Üniversite Kampüsünde, Genç Kızın Fotoğrafını Çeken Adamı Tekme Tokat Dövdüler

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, fotoğrafının çekildiğini fark eden genç kız, "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırdı. Genç kızın çığlığını duyan üniversiteliler, fotoğraf çeken 40 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, H.A. (40), cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekiler tarafından dövüldü. Polisin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı.

"NEDEN FOTOĞRAFIMI ÇEKİYORSUN" DİYE BAĞIRDI

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde meydana geldi. H.A.'nın cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kız, "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırdı.

POLİS LİNÇTEN KURTARDI

Bunun üzerine çevredeki üniversiteliler, H.A.'yı tekme ve yumruk ile dövmeye başladı. İhbarla gelen polis ekiplerinin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı.

TELEFONUNDA, GENÇ KIZIN FOTOĞRAFLARI BULUNDU

İhbarla gelen polis ekiplerinin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı. H.A.'nın kontrol edilen cep telefonunda, genç kızın fotoğraflarının bulunduğu öğrenildi.

İşte olay anından görüntüler;

Üniversite Kampüsünde, Genç Kızın Fotoğrafını Çeken Adamı Tekme Tokat Dövdüler Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (22)
TIRCI OSMAN: yok abi arkadaşlar Buz Hokeyi takımındalar, Kış sporu seçmeler var ona hazırlanıyolar, haberci arkadaş yanlış anlamış, rakip takımın oyuncusu diye dövmüşler abi
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DÜRBÜNLÜ: Adam bilinç altındaki gizli duygularının hakimiyetine girmiş zavallı bir tutsak. Aslında hiç bir suçu olmayabilir. Suçlu o tuşlara dokunan parmak. Evet suçlu parmak. Parmaklara idam. idam, idam.
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ÖZGÜR: APTALLAR SORDUNUZ MU SORGULADIINIZ MI KİMSİNİZ LAN SİZ EŞKIYA MI! HER GÜN ÜNİ DE Bİ ÇOK KIZ BİZİM DE FOTOMUZU ÇEKİYOR ONLARI DA LİNÇ EDİYOR MUSUNUZ! ETRAFIN FOTOSUNU ÇEKERKEN KADRAJA KIZ GİRSE BİZ DE Mİ LİNÇ EDİLİCEZ. LAN ARTIK CAN KORKUSUNA OKULA GİDEMİYECEĞİZ. KORKUDAN YOLDA YÜRÜYEMEZ OLDUK! YETTİ LAN ARTIK ERKEKLERE YAPTIĞINIZ İŞKENCE. HEPİNİZ DEFOLUN HOLLANDAYA YALLAH. CİNSİYETÇİ İTLER BIRAKIN ERKEKLERİN YAKASINI DEFOLUN! ARTIK NERDE İFTİRA YİYİP LİNÇ EDLİCEM DİYE SOKAĞA ÇIKMYA KORKAR OLDUK
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SABRSIZ!: madurun yanında durmak için illaki ölmesimi lazım. maduru bırakıp suçlunun yanında duran genetiği bozuk soyafasülyeleri sizi patlıcanla akıllandırmak lazım
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