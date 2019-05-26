Üniversite Kampüsünde, Genç Kızın Fotoğrafını Çeken Adamı Tekme Tokat Dövdüler

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, H.A. (40), cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekiler tarafından dövüldü. Polisin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı.

"NEDEN FOTOĞRAFIMI ÇEKİYORSUN" DİYE BAĞIRDI

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde meydana geldi. H.A.'nın cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kız, "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırdı.

POLİS LİNÇTEN KURTARDI

Bunun üzerine çevredeki üniversiteliler, H.A.'yı tekme ve yumruk ile dövmeye başladı. İhbarla gelen polis ekiplerinin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı.

TELEFONUNDA, GENÇ KIZIN FOTOĞRAFLARI BULUNDU

İhbarla gelen polis ekiplerinin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı. H.A.'nın kontrol edilen cep telefonunda, genç kızın fotoğraflarının bulunduğu öğrenildi.

İşte olay anından görüntüler;

Kaynak: DHA