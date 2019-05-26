Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler (2)

SERBEST KALDI

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekilerce dövülüp, polisin gözaltına aldığı H.A., nöbetçi savcının talimatının talimatıyla serbest bırakıldı.

KIZIN INI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YAPMIŞ

Gürcükapı Polis Merkezi'nde H.A.'dan şikayetçi olan genç kızın, "Kampüste yürürken, beni yanına çağırıp, cep telefonunu gösterdi. Fotoğrafımı, cep telefonuna ekran görüntüsü yapmıştı. Bunu görünce şaşırdım ve kendisine, 'Benim fotoğrafım sende ne arıyor?' diye bağırdım. Sonra çevredekiler geldi" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA