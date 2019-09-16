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Üniversite kampüsünde sulama yapan traktörün altında kalan genç kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Kampüsünde sulama yapan traktörün altında kalan genç kadın hayatını kaybetti.

16.09.2019 15:11Üniversite kampüsünde sulama yapan traktörün altında kalan genç kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Kampüsünde sulama yapan traktörün altında kalan genç kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Sezen Zambak (23), çiçekleri sulayan V.B. yönetimindeki traktörün manevra yaptığı sırada altında kaldı.

KAZAYI GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Kazayı gören öğrenciler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zambak'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü V.B ise gözaltına alındı.

EGE ÜNİVERSİTESİ YAS İLAN ETTİ

Öte yandan, Ege Üniversitesi Senatosu, aldığı kararla iki günlük yas ilan etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz kampüsünde meydana gelen elim trafik kazası sonucu Ziraat Fakültesi mezunumuz Sezen Zambak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acı olay nedeniyle Ege Üniversitesi Senatosu kararıyla üniversitemizde iki günlük yas ilan edilmiştir. Merhumun ailesine ve üniversitemize baş sağlığı diliyoruz" denildi.


Ege Üniversitesi, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(4)
KORKANINÇOCUĞUOLMAZ:Bizim ülkemizde İŞ AHLAKI diye bir şey yok. Gerçi normal AHLAK yok ki iş ahlakı olsun !!
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YARGISIZ İNFAZ:espiri yapılacak bir haber değil mi ? Terbiyesiz demekle yetineceğim.
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İFFET:Traktör çiçek sulama mevzusunu yanlış anlamış
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....:helal olsun ölmüş insan üzerinden bile espiri yapabiliyorsun ya daha ne diyeyim
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