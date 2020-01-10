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Üniversite kampüsünde korku salan zanlı tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde öğrencileri korkutan zanlı tutuklandı.

10.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:20Üniversite kampüsünde korku salan zanlı tutuklandı
'nın ilçesinde öğrencileri korkutan zanlı tutuklandı.

Öğrencilerin şikayetleri sonrasında Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri teyakuza geçti. Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesinde sürekli devriye atan polis ekipleri, olayı yaşayan öğrencileri dinledi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, inceleme sonrasında şahsın kimliğine ulaştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D. isimli şahsı ikametinden alarak ilk sorgunun yapılması için Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan zanlının açık cezaevi firarisi olduğu da iddia edildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uludağ Üniversitesine bağlı Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesinde bulunan KYK yurdunda yaşanan kapı zorlama ve rahatsız etme olayı sosyal medyayı meşgul etmişti. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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