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Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği

Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniğiERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü girişine bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

23.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:15
Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği
ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü girişine bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Paket, uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi Kampüsü girişindeki duvarın üzerine bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Paketi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen resmi ekipler trafiği ulaşıma kapatarak çevre güvenliği aldı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı incelemesini yaptıktan sonra fünye ile paketi patlatarak imha etti.
Patlatılan şüpheli paketin içinden kağıt parçaları çıktı. Olay sonrası trafik ulaşıma açıldı.
Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği

Atatürk Üniversitesi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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