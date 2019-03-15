Üniversite kantininde gerginlik! Masa ve sandalyeler havada uçuştu

Konya Selçuk Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki kantinde iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler havalarda uçuştu. Onlarca öğrenci yumruk yumruğa kavga ederken diğer öğrenciler korku dolu bakışlarla kavgayı izledi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasette artan şiddet dili gençlere de yansıdı. Konya Selçuk Üniversitesi'nde farklı görüşe mensup iki öğrenci grubunun tekme tokatlı kavgası cep telefonuyla kaydedildi.

DARP RAPORU ALDILAR

İddiaya göre iki öğrenci grubu arasındaki kavga yaklaşan yerel seçimlere ilişkin çıkan tartışmayla kısa sürede masa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Birbirine acımasızca saldırdığı görülen kavgada iki öğrenci yaralandı, bir öğrencinin parmağı kırıldı. Kavga sonrası öğrenciler kantini terk ederken, bazı öğrencilerin darp raporu alarak şikayetçi oldukları öğrenildi.