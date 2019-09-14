Haberler » 3. Sayfa » Haber

Üniversite kaydı için minibüs ile gittikleri Nevşehir'den dönerken kaza yaptılar: 8 yaralı

Üniversite kaydı için minibüs ile gittikleri Nevşehir'den dönerken kaza yaptılar: 8 yaralıSİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi karalandı.

14.09.2019 19:29
Üniversite kaydı için minibüs ile gittikleri Nevşehir'den dönerken kaza yaptılar: 8 yaralı
SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi karalandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu Dedeli köyünde meydana geldi. Kazada, Nevşehir'den Giresun istikametine gitmekte olan M.D. Yönetimindeki 28 M 5117 plakalı minibüs, Dedeli köyü geçişinde yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Minibüstekilerin öğrenci kaydı için gittikleri Nevşehir'den Giresun'a dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Üniversite kaydı için minibüs ile gittikleri Nevşehir'den dönerken kaza yaptılar: 8 yaralı

Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:16 "Ne bakıyorsun" deyip kaldırımda yürüyen vatandaşı 3 yerinden bıçakladı
23:08 Devlet hastanesinin acil servis ünitesine kimyasal madde paniği
22:50 Annesiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıkardı, sokak ortasında dehşeti yaşadı
22:45 Kocaeli'de devlet hastanesinin acil servis ünitesinde kimyasal madde paniği
22:29 Kedilerin zehirlenerek telef edildiği iddiası
22:26 Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
22:14 Kedilerin zehirlenerek telef edildiği iddiası