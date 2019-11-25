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Üniversite kuran öğretmen Mehmet Balcı, özel törenle anıldı

Üniversiteden mezun olup matematik öğretmeni olduğunda, iyi bir üniversite kurma hayali olan Mehmet Balcı, kurucusu olduğu İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde öğretmenler gününe özel düzenlenen törenle anıldı.

25.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:34Üniversite kuran öğretmen Mehmet Balcı, özel törenle anıldı

Üniversiteden mezun olup matematik öğretmeni olduğunda, iyi bir üniversite kurma hayali olan Mehmet Balcı, kurucusu olduğu İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde öğretmenler gününe özel düzenlenen törenle anıldı. Törende, duygu dolu anlar yaşandı.

Üniversiteden mezun olup matematik öğretmeni olduğunda "Öyle bir üniversite kuracağım ki; üreten, dünyayı takip eden, bilgili gençler o üniversiteden mezun olup, vatanına, milletine faydalı bireyler olacak" diyerek kendine söz veren Mehmet Balcı'nın hayali gerçek oldu. Bugün 'çocuklarım' diye seslendiği yüzlerce öğrencinin mezun olduğu İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin kurucusu Mehmet Balcı, üniversitede 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle anıldı. Öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen tören de duygusal anlar yaşandı.

Tören Mehmet Balcı'nın "Sadece eğitim veren değil üreten, dünyayı takip eden, yaşayan bir üniversite başarılı bireyler yetiştirir" söylemiyle başladı. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Prof. Dr. Beyhan Bolak Hisarlıgil, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen ve öğrenciler adına Levent Camcı günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını gerçekleştirdi.

"HİÇBİR MESLEK MANEVİ OLARAK ÖĞRETMENLİK KADAR TATMİN EDİCİ DEĞİL"

Törende konuşma yapan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, "Öğretmenler Günü, daha çok öğrencilerimizin içtenlikle ve coşkuyla kutlamak istedikleri önemli bir gündür. Elbette ki 24 Kasım bizim içinde çok anlamlıdır. Dünyada hiçbir meslek manevi olarak öğretmenlik kadar tatmin edici değildir. Öğrencilerimizin çalışkan, dürüst, topluma yararlı insanlar olması, biz öğretmenlerine verebilecekleri en güzel armağandır. Baş öğretmen Atatürk "Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır"' sözleriyle biz öğretmenlere çok önemli bir misyon yüklemiştir. Bugün hayatta olmayan tüm öğretmenlerimizi aynı zamanda üniversitemizin kurucusu Sayın Mehmet Balcı'yı da rahmet ve şükran duygularımla anmak isterim. Bütün eğitim emekçilerinin öğretmenler gününü kutlar, içlerindeki "ışığının" hiç sönmemesini dilerim." ifadelerini kullandı.

Program, Atatürk Oratoryosu, şiir dinletisi, dans gösterisi, Mehmet Balcı'nın anısına hazırlanan özel , "Atatürk ve Öğretmenler" video gösterimlerinin ardından sona erdi.



Mehmet Balcı, Güncel

Kaynak: DHA

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