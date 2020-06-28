ÜNİVERSİTE MARATONUN SON OTURUMU BAŞLADI

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALIİSTANBUL, DHAYükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) son oturumu olan Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT), saat 15.45 itibarıyla başladı.

28.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:39
Haber-Kamera Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALIİSTANBUL, DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) son oturumu olan Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT), saat 15.45 itibarıyla başladı.
Üniversite adayı öğrenciler için iki gündür süren sınav maratonun son oturumu olan YDT sınavı saat 15.45 itibarıyla başladı. Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından, öğrenciler bugün AYT ve YDT sınavına girdi. TYT ve AYT'ye göre daha az öğrencinin katılım gösterdiği sınavda, bazı öğrenciler kendini denemek amacıyla ya da üniversitede hazırlık okumamak için bu sınava girdiğini belirtti. Üniversitede hazırlık okumamak için bu sınava girdiğini belirten Can Çöğen, AYT ve TYT sınavına da girdim. Bu sadece gideceğim üniversitede bana öncelik sağlayacağı için gireceğim bir sınav olacak. İngilizce tarafında bir problem olacağını düşünmüyorum. Her adaya da başarılar diliyorum. Bu sınavda İngilizce'den güzel bir sonuç alırsanız eğer üniversitede bu branşı almanıza gerek kalmıyor, ya da hazırlık okumuyorsunuz. Bu yüzden sınava giriyorum. Çok heyecan yok. AYT, TYT gibi değil açıkçası dedi. Üniversite adayı öğrencilerden Ümit Saral da, Hedefim Rus Dili ve Edebiyatı o yüzden Rusça sınavına gireceğim derken, Naz Erkoç koronavirüs sürecinde evde ders çalışmakta zorlandığını belirterek, Sorular çok bilgi ağırlıklı değil. Daha çok yoruma dayalıydı. Ben makine mühendisliği istiyorum. Ama yine de ne olur ne olmaz diye giriyorum. Hayatta ne çıkacağı belli olmaz dedi. ÜNİVERSİTE MARATONUN SON OTURUMU BAŞLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: DHA, Güncel, Haber

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