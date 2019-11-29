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Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum

İstanbul Maltepe'de yapılacak Marmara Üniversitesi'nin Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "İnşaatı ne zaman bitireceğiz?" diye sordu. Kurum, "2023'ün sonuna kadar" diye yanıt verince Erdoğan'dan "Bunu yazılı kayda almanız lazım. Yazılısını istiyorum" diye Kurum'u uyardı.

29.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.Külliyenin ilk etabının tamamlanma tarihi konusundaÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaşadığı diyalog canlı yayında dikkat çekti.

Konuşmasında;Marmara Üniversitesi'nin yanında ilkokul, ortaokul ve lisenin de yer alacağını belirten Erdoğan, "Tüm üniversitelerimizin faaliyetlerine uygun mekanlarda hizmet vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekten bu devasa alanda Savunma Bakanlığımızın, TSK'nın bugüne kadar bir geçmişi var. Şimdi de farklı bir mekana taşınıp buranın da Marmara Denizi'ne hakim bir noktada olması buraya çok çok farklı bir güç katacaktır. Başka yerdeki bilginin kopyacısı değil bilginin meblağı olan üniversitelere sahip olmanın hayali ile yaşıyoruz. Marmara Üniversitesi'nin şu anda fiziki mekan olarak inşa edileceği bu mekan ismi ile müsemma, Marmara denizine nazır, kendi mimari üslubumuzla inşa edilecek bu eser dünyanın da müstesna eserlerinden biri olacak. Türkiye'de son 17 yılda çok farklı bir kulvara girmiştir." dedi.

BAKAN KURUM İLE DİYALOĞU CANLI YAYINA YANSIDI

Erdoğan konuşmasının sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "Ne zaman ilk etabı bitireceğiz" diye sordu. Bakan Kurum, "2021'in 6'ncı ayında ilk etap bitecek. 2023'ün sonuna kadarda tamamı bitecek." diye yanıt verince Erdoğan "2023'ün sonuna kadar dediğinde olmaz! Bunu yazılı kayda almanız lazım. Yazılısını istiyorum" diye uyardı.

Bu yaşanan diyaloğa ise vatandaşlar, canlı yayında şahit oldu.

Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum

Marmara Üniversitesi, Marmara, Güncel


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