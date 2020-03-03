Üniversite öğrencilerden Bahar Kalkanı'na ışıklı destek

ERZİNCAN'da Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı destek vermek amacıyla odalarını ışıklarıyla 'Bahar' ve 'TSK' yazdı. Soğuk havaya aldırmayan öğrenciler yurt önlerinde ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak çeşitli etkinlikler düzenledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi' bünyesinde öğrenim gören, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Terzi Baba ve Mengücek Gazi Kız Yurtları, Piri Sami Erkek Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı destek olmak amacıyla odalarının ışıklarıyla 'Bahar' ve 'TSK' yazdı. Erzincan-Sivas E-80 karayolu üzerinde bulun kız ve erkek yurdunda kalan öğrenciler, yurt binası önünde İdlib'de şehit askerlerin isimlerini okudu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganları attı. Diğer yurtlarda kalan öğrenciler ise yurt binası önünde dev Türk Bayrağı açarak, şehit olan Mehmetçikler için dua okudu.Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu, soğuk havaya rağmen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için etkinlik düzenleyen üniversite öğrencilere teşekkür etti. Mumcu, "Mehmetçiğimize destek olmak için TSK ve Bahar Kalkanı operasyonu için çeşitli fonlar ve çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Tüm öğrencilerimizle birlikte Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz sağ olsunlar oldukça duyarlı. Vatan evlatlarımızın askerimizin Mehmetçiğimizin sonuna kadar yanındalar. Hepsi birer fert olarak bu operasyonun yanında olduklarını vurguluyorlar. Allah'ım Mehmetçiğimize büyük bir zafer nasip etsin" diye konuştu.