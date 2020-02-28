Üniversite öğrencileri 2 saatlik sarjla 200 kilometre yol gidebilen yarış arabası yaptı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri tarafından 2 yıl önce başlatılan proje kapsamında elektrik, bilgisayar ve teknoloji bölümlerinde okuyan 35 öğrenci, gece gündüz demeden çalışarak alternatif yakıtlı (elektrikli) yarış otomobili geliştirdiler. Proje süresi 9 ay, imalat süresi 3 ay süren elektrikli araca 'Gece Gündüz' ismi verildi. Dışı karbon fiberle güçlendirilen 'Gece Gündüz', farklı rengi ve özellikleriyle Antalya 'da katıldığı ENEREX Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı'nda ilgi odağı oldu. İşçilik hariç maliyeti 100 bin lirayı bulan 110 kilogram ağırlığındaki araç, 2 saatlik şarjla 200 kilometreye kadar gidebiliyor, hızıysa saatte 124 kilometre kadar çıkabiliyor.

Gece Gündüz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) düzenlediği 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları'na katılarak iki kez Türkiye 5'inciliği elde etti.

"MAKSİMUM SÜRAT 124 KİLOMETRE"

Antalya'da düzenlenen enerji fuarına katılarak öğrencilerin emeklerini sergilediklerini ifade eden Fizikçi Hidayet Yıldız, "Öğrencilerimiz gece gündüz emeklerini sergiledikleri için araca 'Gece Gündüz' ismi verildi. İmalat süresi 3 ay, proje süresi 9 ay sürdü. Yaklaşık 110 kilogram ağırlığına sahip. Tamamen karbon fiber üst yapısı alüminyum şaseye ait bir araç. Üzerindeki pil kapasitesiyle yola çıktığında 2 saatlik şarjla yaklaşık 200 kilometre yol alabilmekte. Yarışlarda genellikle 65-70 kilometre hız kullanmaktayız. Şahsımın araç üzerinde gördüğü en maksimum sürat 124 kilometre" dedi.

"ANTALYA-ISPARTA ARASI 4,5 LİRAYA MAL OLACAK"

El emeği ve işçiliği sayılmadan aracın 100 bin liraya mal edildiğini belirten Yıldız, "Yaklaşık 5 kw motoru bulunmakta. Elektrikli olmasıyla beraber farklı özellikleri bulunmakta. Boyası her baktığınız farklı açıdan farklı renkte görünmekte. Antalya-Isparta arası gidiş gelişi yaklaşık maksimum 4,5 lira maliyetle sağlayabilir" diye konuştu.

Söz konusu araçtan görüntüler;