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Üniversite öğrencileri, A Milli Futbol Takımı'nı ödüle layık gördü

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Bağcılar Belediyesinin iş birliği ile üniversite öğrencileri arasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen "Yılın enleri" anketinde, A Milli Futbol Takımı ödüle layık görüldü.

11.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:40Üniversite öğrencileri, A Milli Futbol Takımı'nı ödüle layık gördü
Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Belediyesinin iş birliği ile üniversite öğrencileri arasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen "Yılın enleri" anketinde, A Milli Futbol Takımı ödüle layık görüldü.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 bine yakın öğrencinin katıldığı ankette, 29 kategoride 2019'a damga vuran kurum ve kişiler belirlenirken, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanması "Yılın En Etkileyici Olayı" seçildi.
Ödüller, Wyndham Grand Istanbul Europe Hotel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ay-yıldızlı ekip adına ödülü A Milli Takım Protokol Müdürü Mehmet Kulaksızoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın elinden aldı.

A Milli Futbol Takımı, Bağcılar, Spor

Kaynak: AA

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