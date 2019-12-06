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Üniversite öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

06.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:07
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.
"Yılın Fotoğrafları" hakkında AA muhabirinden bilgi alan öğrencilerden Hilal Usta, kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün çektiği "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafını seçti. Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafına oy veren Usta, beraberindeki arkadaşlarıyla kategorisinden Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraf karesine oy verdi.
Öğrencilerden Berat Beşincisu da haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan Uçak" adlı fotoğrafını oyladı.
Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını oylayan Beşincusu, spor kategorisinden Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraftan yana oyunu kullandı.
Hilal Usta, fotoğrafları tek tek incelediğini belirterek, "Fotoğraflar gayet güzeldi ve profesyonelce çekilmişti. Fotoğraflar kategorilerini çok iyi yansıtıyordu. Oyumuzu verdik." dedi.
Öğrencilerden Beşincisu da fotoğrafların etkileyici olduğunu belirterek, "Fotoğraflar gayet hoş ve kategorisini yansıtan güzel çekimler olmuş. Arada çok ince mesajlar verilen güzel fotoğraflar da vardı. Oylama yaparken keyif aldık. Fotoğraflar arasında rekabetli ve iddialı olanlar var. Oylamaya katıldığımız için mutlu olduk. Emeği geçenlerin eline sağlık." diye konuştu.
Üniversite öğrencileri AA'nın

Ali İhsan Öztürk, Mustafa Yalçın, Hüseyin Yıldız, Güncel

Kaynak: AA


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