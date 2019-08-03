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Üniversite öğrencileri Asyaport'ta bilgilendirildi

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden Piri Reis Üniversitesi vapuruyla Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ilk 10 limanından biri olan Asyaport Limanı'na gelen öğrenciler gemicilik hakkında bilgilendirildi.

03.08.2019 15:23 Üniversite öğrencileri Asyaport'ta bilgilendirildi
Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden Piri Reis Üniversitesi vapuruyla Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ilk 10 limanından biri olan Asyaport Limanı'na gelen öğrenciler gemicilik hakkında bilgilendirildi.
Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden denizcilik, kaptanlık ve zabitlik okuyan öğrencilerin teorik bilgilerini pekiştirmek ve uygulamalı eğitim almak için Piri Reis Üniversitesi vapuru ile Asyaport Limanı'na geldi.
Burada öğrenciler liman kuralları, gemicilikte yapılması gerekenler ve denizcilik hakkında bilgilendirildi.
Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, de öğrenciler ve gemi kaptanları ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Türkiye, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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