Üniversite öğrencileri belediye ekipleriyle ev temizledi

Uşak Üniversitesi öğrencileri Uşak Belediyesi Temizlik İşleri ekipleriyle ihtiyaç sahibi 2 ailenin evinde temizlik yaptı.

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin temizlenmesine yönelik yürüttüğü projeye Uşak Üniversitesi öğrencileri destek verdi.

Sarayaltı ve Elmalıdere mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi iki ailenin evine giden öğrenciler, temizlik personeli ile çalışmaya katıldı.

Daha öncede kentteki bazı mesire alanlarında temizlik işleri ekipleriyle çevre temizliği yapan üniversite öğrencileri, projenin süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA