Üniversite öğrencileri bir günde 150 kişiyi organ bağışçısı yaptı

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:43



10 Kasım 2018 Cumartesi 10:43

Üniversite öğrencileri bir günde 150 kişiyi organ bağışçısı yaptıİSTANBUL, (DHA)- İSTİNYE Üniversitesi Hastanesi ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliğiyle, üniversite öğrencileri organ bağışına farkındalık yaratmak için bir araya geldi. Öğrenciler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurdukları stantla 150 kişiyi organ bağışçısı yaptı.Organ Bağışı haftasında farkındalık yaratmak ve insanları organ bağışçısı olmaya teşvik etmek için bir araya gelen İstinye Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi öğrencileri, kurdukları stantla 150 kişiyi organ bağışçısı yaptı.İstinye Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Ayşe Özkan, organ bağışçısı gönüllüsü olduklarını vurgulayarak, 'Organ bağışının ne olduğunu insanlara anlatmakla görevli olduğumuz için daha çok kitleye ulaşmayı amaçlıyoruz. Türkiye olarak şanslı bir ülkeyiz. Ülkemizde bütün nakiller yapılabiliyor. En çok böbrek ve karaciğer nakilleri olmak üzere bütün nakiller var ama maalesef organ bağışı konusunda geriyiz. Canlı nakillerde dünya ikincisi durumundayız. Güney Kore'den sonra en çok nakil yapan ülkeyiz. Amacımız canlıdan değil kadavradan yapılan nakilleri artırmak' diye konuştu.'ZOR ANCAK DOĞRU BİR KARAR'İnsanların organ bağışının ve beyin ölümünün ne olduğunu tam anlamıyla bilmediklerini ve bu konuda bilinçlendirilmeye fazlasıyla ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Ayşe Özkan, 'Biz ne kadar çok insana ulaşır beyin ölümünü anlatırsak onların organ bağışına olan cevaplarını 'evet'e dönüştürebiliriz.' İfadelerini kullandı. 'Organ nakli bekleyen insanların ne hissettiğini, ne yaşadığını ve ne kadar çaresiz olduğunu biliyorum' diyen Organ Nakli Koordinatörü Ayşe Özkan, 'Kimse ölmesin amacımız insanları yaşatmak ancak kaybetmişsek ve geriye dönüşü yoksa da organlarımız toprak olmasın, can olsun ve bir başka bedende yaşasın. Yakınlarını kaybetmiş bir insana 'öldü o, organlarını bağışlar mısınız" diye soruyoruz. Çok zor ama doğru bir karar çünkü onların en acılı anında bu kararı vermelerini istiyoruz. Her aile görüşmesi yaparken heyecanlanıyorum ve onlarla beraber üzülüyorum. Organ bağışı yaparsak birçok kişiye hayat vereceğiz. Kalbi bir başkasında atacak, böbreği başkasında çalışacak, karaciğeri hayata yeniden tutunacak bundan daha güzel bir şey olamaz? dedi.'ORGAN BAĞIŞI HAREKETİNİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENMEK İSTİYORUZ'İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Sıla Almira Menevşe, arkadaşlarıyla beraber Türkiye çapında yapılacak organ bağışı hareketinin öncülüğünü üstlenmek istediklerini söyledi. Menevşe, 'Organ bağışı haftasının sadece belli günlerde değil bütün bir sene boyunca olmasını istiyoruz. İnsanların bütün bir sene boyunca organlarını bağışlayarak diğer insanların hayatlarını kurtarmalarını istiyoruz. Organlarımız toprağa karışacağına başka insanların vücudunda hayat bulduğunu görmek çok güzel. Türkiye çapında tüm tıp fakültesi öğrencilerinin katılacağı organ bağışı hareketiyle Türkiye'de organ nakli bekleyen insanlara yardımcı olmayı ve onları hayata geri kazandırmayı hedefliyoruz' diye konuştu.'YAŞLILAR BAĞIŞÇI OLMAYA ÇOK İLGİLİ'Kurdukları stantla yaklaşık 150 tane bağışçı topladıklarını ve insanlardan gelen tepkilerin çok olumlu söyleyen Menevşe, 'Özellikle yaşlı insanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Yaşlıların çoğu organlarını bağışlayabileceklerinin farkında değiller 'biz çok yaşlandık' ve 'çok fazla hastalığımız var' diye düşünüyorlar? dedi.'BİLGİLER SAĞLIK BAKANLIĞI VERİ SİSTEMİNDE SAKLANIYOR'İnsanların sadece 3 dakikalarını ayırarak bağışçı olmak için form doldurabildiklerini ve bu bilgilerin Sağlık Bakanlığı'nın veri sisteminde saklandığını söyleyen Sıla Almira Menevşe, 'Bilgilere kendi doktorunuz bile erişemiyor. Burada insanların organ bağışına olan güvenlerini de artırmış olduk. İnsanların kafasında 'organ bağışı yaptım ama doktorların bana karşı yaklaşımı değişir mi" gibi soru işaretleri vardı. Biz onlara beyin ölümü gerçekleşene kadar bu bilgilerin kimseyle paylaşılmadığını göstermiş olduk. İleride insanlar organ naklinden vazgeçebiliyorlar. Ailenin onayı olmadan bu kişilerden organ alınmıyor. Kişi ölmeden önce bu durumdan vazgeçme hakkına da sahip olabiliyor? ifadelerini kullandı.'İNSANLARA YAŞAM VEREBİLMEK ÇOK DEĞERLİ'Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilerin göstermiş olduğu hassasiyetten memnun olduğunu dile getirdi. İmamoğlu, 'Organ naklinde tıp alanında çok başarılıyız. Doktor ve hekimlerimizin başarısı gurur verici ama aynı oranda bağışta geri olmak ise üzücü. Dünya ölçeğinde çok gerilerdeyiz. Bir insana yaşam vermek çok değerli, bu hususta inancımıza da düşkün bir milletiz. Diyanetin de direkt ayetler üzerinden verdiği mesajlarla bunun aslında kutsal bir görev olduğunu hissedebiliyoruz. Organ bağışlayıp birçok insana hayat vermek çok önemli ve değerli. Bilinçlendirme adına özellikle çocukların ve gençlerin katıldığı paneller, seminerler düzenlemeye devam edeceğiz. Ben organ bağışı yapıyorum dediğimde benim peşimden bir kuyruk oluştu. Demek ki böyle bir duruma öncülük yapmak gerekiyor. Kim hangi kurumda ve ortamdaysa kendi çevresindeki insanlara bilinçli bir şekilde öncülük yapabilir' diye konuştu.(Tür: İstanbul)