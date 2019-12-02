Haberler » Güncel » Üniversite öğrencileri çocuklar için hastane duvarlarına çizgi film karakteri çizdi - Haber

Üniversite öğrencileri çocuklar için hastane duvarlarına çizgi film karakteri çizdi

Niğde'de gönüllü üniversite öğrencileri, Çiftlik Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde çocukların daha sıcak bir ortamda tedavi görmesi için koridorlara çizgi film karakterlerini resmetti.

02.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:46Üniversite öğrencileri çocuklar için hastane duvarlarına çizgi film karakteri çizdi
Niğde'de gönüllü üniversite öğrencileri, Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde çocukların daha sıcak bir ortamda tedavi görmesi için koridorlara çizgi film karakterlerini resmetti.
Gençlik ve İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlik merkezi gönüllüleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri, Çiftlik Devlet Hastanesi koridorlarına çocukların sevdiği çeşitli çizgi filim karakterlerini çizdi.
Hastanede tedavi gören çocukları ziyaret eden gönüllüler, onlara çeşitli hediyeler vererek yüzlerini boyadı.
Çocuklara okumanın ve sporun önemini anlatan gönüllüler, gelecekte topluma nasıl faydalı bireyler olabilecekleri konusunda bilgilendirme yaptı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, özellikle köy okullarının ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
Gençlik Merkezi gönüllü üniversite öğrencilerinin büyük fedakarlıkla öğrencilerin yardımına koştuğunu aktaran Ötgünlü, "Onların heyecanı, çabası da bizlere güç veriyor. Bizler de onlara gereken tüm desteği veriyoruz. Çiftlik Devlet Hastanesinde Çocuk Polikliniğinde çizgi film karakterlerinin çizimini yaptık. Orada tedavi gören yavrularımızın kendilerini sevimli, sıcak bir ortamda hissetmelerini arzuladık. Bu etkinlikte görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman insanların gönlüne dokunmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.

Devlet Hastanesi, Çiftlik, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:46 Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor - Haber
18:44 FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi, hücre evinde yakalandı - Haber
18:44 TFF Başkan Vekili ve İSO Başkanı Bahçıvan'dan ziyaretler - Haber
18:44 İklim Değişikliği Zirvesi'nde AB'den iklim yasası açıklaması - Haber
18:42 İletişim Başkanlığı'ndan 'veto' açıklaması - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:47:39