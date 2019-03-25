Üniversite Öğrencileri Doğu'da Üşüyen Kardeşleri İçin Bot Kampanyası Başlattı

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Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Doğu illerinde üşüyen çocuklar için bot kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 53 bot toplayan öğrenciler, sayının daha da artması için yardım bekliyor.Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin girişimiyle kurulan Sanat ve Teknoloji Topluluğu başlattıkları anlamlı projeyle takdir topluyor. Topluluk 'Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim' projesiyle Doğu'da ihtiyacı olan öğrencilere bot ulaştırmayı amaçlıyor. Şuana kadar 53 bot toplayan öğrenciler daha fazla çocuğa ulaşmak için yardım bekliyor."Sakarya esnafından güzel tepkiler aldık"SAÜ Endüstri Mühendisi 2. Sınıf okuyan Mehmet Fatih Atılır konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sanat ve Teknoloji Kulübü bu dönem kurulduk. Bu ekipte herkesin bir amacı bir etkinlik düşüncesi vardı. Biz bu ekipte toplandık. İlk etkinliğimizde bot toplama etkinliği oldu. Güneşin Çocuklarını Üşütmeyin projesi doğudaki bizden küçük kardeşlerimizin okullara giderken evlerinde ve ortamlarda çok zor şartlarda yaşıyorlar. Gerçekten ayaklarında ayakkabı, bot yok. Ben orada yaşadım biraz. Orada ayağına poşet geçirip dolaşan çocuklar var. Bizde bu kardeşlerimizi görünce içimiz acıdı. Bunun için böyle güzel bir etkinlik yapmayı planladık. Hemen yönetimimize söyledik. Yönetimden güzel bir karar çıktı ve Sakarya'da bulunan esnafı dolaşmaya başladık. Sakarya esnafından güzel tepkiler aldık. Birçok ayakkabıyı esnafımızdan bağış olarak aldık. Sonra arkadaş çevremize söyledik. Bizim yönlendirmemizle gittiler uygun fiyata bot aldık. Hepsini inşallah göndereceğiz" dedi."O çocuğun size bakışı, gülüşü çok güzel bir duygu"Şimdiye kadar 53 çift bot topladıklarını belirten Atılır, "Şuana kadar 5-6 koli topladık. Kolilerin içinde 53 adet bot var. 33 tanesi kız kardeşlerimiz için alındı. Ben daha önce böyle bir etkinlikte bulunmuştum. O çocuğun size bakışı, gülüşü çok güzel bir duygu. Kardeşimize soruyorsunuz mesela ne ihtiyacın var artık utancından değil de dünyadan bıkmışlığından bir şey istemiyor. Siz o botu oraya götürdüğünüzde o çocuğun gülüşü, size sarılışı çok güzel. Çocuk bota sarılıp uyuyormuş akşamları evde. Bunu duyunca sizin nasıl güzel bir etkinlik yaptığınızı gösteriyor. Bütün yardım severlerden, güzel insanlardan bize yardım etsinler. Bu kapsamda daha çok çocuğa ulaşabiliriz. Bizim bir diğer amacımız doğuda bir köy okulu yapmak. O çocuklar için daha güzel şeyler yapabiliriz. Bize ulaşırlarsa birçok çocuğu gülümsetebiliriz" diye konuştu."Bu his yaşanması gereken bir his"SAÜ Endüstri Mühendisliği okuyan Çağatay Aydın ise yaptığı açıklamada, "Kulübümüz sanat ve teknoloji kulübü olarak birçok arkadaşla karar alıp kurmaya karar verdik. Sanatın teknoloji ile bir araya getirilmemesi konusunda çok baskısı söylemler duyduk. Bu his yaşanması gereken bir his. Biz kulüp olarak kurulduğumuzda ilk etkinliğimizi bu şekilde yaparak daha çok ses duyurmayı amaçladık. Bu etkinlikleri daha da fazlalaştırmayı oradaki çocukların gülüşünü kalbimizde hissetmemiz, onların gülüşünü izlediğimizde yüzündeki mutluluğu gördüğümüzde bizim içimizin de ferahladığını hissetmemiz gerekiyor. Sonunda da güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA