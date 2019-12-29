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Üniversite öğrencileri dolmuş durağını "Oğuz Atay" ile süsledi

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Kastamonulu yazarların tanıtımını yapmak için proje başlattı.

29.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:18 Üniversite öğrencileri dolmuş durağını
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Kastamonulu yazarların tanıtımını yapmak için proje başlattı.
Proje kapsamında ilk isim olarak İnebolu ilçesinde 1934 yılında dünyaya gelen Oğuz Atay'ı seçen gençler, kampüsteki dolmuş durağını yazarın fotoğrafları ile süsledi. Atay'ın hayatının yanı sıra, "Tutunamayanlar", "Tehlikeli Oyunlar" ve "Bir Bilim Adamının Romanı" gibi bazı kitaplarının kapak fotoğrafları da durağa asıldı.
Öğrencilerden Arzu Duyku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi "Topluma Hizmet" dersi kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.
Gençlerin edebiyata ilgi duymaları için böyle bir çalışma başlattıklarını ifade eden Duyku, başka yazarlarla yeni duraklarda olmayı amaçladıklarını aktardı.
Gamze Karagücük ise Kastamonulu yazarları tanıtmak istediklerini belirterek, "Durakta bekleyenler yazarın hayatını okuyarak sıkılmadan vakit geçirebilecek. Durağın önünden gelip geçenlerin de yazar hakkında bir fikirlerinin olmasını istedik. Başta 3 durak düşünüyorduk ancak tek durağa düşürdük. Oğuz Atay 6 ay süresince bu durakta kalacak. İnşallah önümüzdeki süreçte bu durakların sayısını artıracağız." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi, Oğuz Atay, Güncel

Kaynak: AA

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