Üniversite Öğrencileri Down Sendromlu Çocuklarla Bir Araya Geldi

Manisa
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muradiye
Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, "21 Mart
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.
Muradiye Yurdu'nda yapılan etkinlikte, üniversite öğrencileri, Şükran Bilginer Özel Eğitim Merkezi öğrencileri ve aileleriyle buluşarak onlara unutulmaz bir gün yaşattı.
Renkli anlara sahne olan etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte eğlenip, çuval yarışı, halat çekme gibi oyunlar oynarken, yurt bahçesine çiçek ektiler.
Down sendromlu çocuklarla bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Muradiye Kız Yurdu Müdürü Güler Sökmen Tuğan, "Çocuklarımızın toplumla daha fazla kaynaşması, onlarında bu toplumun birer parçası olduğunun farkındayız. +1 Arkadaşım Projesi kapmasında düzenlediğimiz bu programda toplumun her kesimiyle bire bir olmamız gerektiğini bir kez daha hissettik." ifadelerini kullandı. Yunusemre Kent Konseyi
Engelli Meclisi Başkanı Rabia Keskin
de down sendromunun bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğuna dikkati çekerek, yapılan etkinliğin çocukları çok mutlu ettiğini dile getirdi.
Etkinliğe katılan yurt öğrencileri de özel çocuklarla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
21 Mart, Muradiye, Güncel
Kaynak: AA