Üniversite öğrencileri dünya sorunlarına çözüm için buluştu

Türkiye'nin 70 farklı şehrinden 650 üniversite öğrencisi AIESEC Türkiye Eğitim ve Motivasyon Kongresi için Ankara'da bir araya geldi. 'Dünyanın en büyük dersi' başlıklı kongrede, öğrenciler; küresel ısınma, iklim değişikliği gibi dünya sorunlarına dikkat çekti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 20 temsilcilikten, 70'ten fazla şehirden 650 gencin katıldığı AIESEC Türkiye Eğitim ve Motivasyon Kongresi esnasında Dünyanın En Büyük Dersi (World's Largest Lesson) gerçekleştirildi.

Daha önce Hindistan, Brezilya, Kolombiya, İtalya, Romanya gibi ülkelerde gerçekleştirilen Dünyanın En Büyük Dersi, Türkiye'de Dünyanın En Büyük Dersi adıyla 2016'da faaliyete geçen etkinlik, 2017 yılında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 7 ortaokulda okuyan 38 sınıf ve ilk defa bin öğrencinin geniş katılımıyla AIESEC tarafından gerçekleştirildi.

Ders, bu yıl da Ankara'nın Çankaya ilçesinde 13 Aralık Cuma günü 8 okul ve 63 sınıfta verildi.

650 GENÇ ATA'NIN HUZURUNA ÇIKTI

Dünya'nın En Büyük Dersi'ne başlamadan önce AIESEC'li gençler Anıtkabir'i ziyaret ederek molozeye çelenk bıraktı. 13 Aralık Cuma günü 09.15'te başlayan tören, 10.00'da son buldu. AIESEC Türkiye Genel Başkanı Alihan Bolat - Ata'nın Anı Defteri'ne- 'Aziz Atam, AIESEC Türkiye olarak sana söz veriyoruz ki, yurtta sulh cihanda sulh sağlanmadığı sürece aynı azim ve çabayla çalışmaya devam edeceğiz' sözleri ile minnetini ve teşekkürlerini dile getirdi.

2050'DEN FAZLA ÖĞRENCİ İLE PROJE ÜRETİLDİ

650 Üniversite öğrencisi okullarda 2050'den fazla gencimiz ile Küresel Amaçlar doğrultusunda dünya sorunlarından konuştular. Eğitim sonrası çocuklar ile projeler yazarak dünya sorunlarına çözümler üretmeye ve bunları azaltmak için kendi adımlarını atmaya çalıştılar.

Dünya'nın En Büyük Dersi Türkiye platformu tarafından "Açık Kaynak" olarak üretilen eğitim içerikleri kullanılırken TEMA iş birliği ile İklim Eylemi konusunda projeler yazılarak ders içeriği devam ettirildi. Materyaller konusunda desteklerini esirgemeyen UNDP Türkiye, SDSN Türkiye ve Dünya'nın En Büyük Dersi Platformu, eğitim yolu ile bu sürece sağladıkları destekler ile üniversite öğrencisi gençlere ilham oldular.