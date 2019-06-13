Üniversite öğrencileri el sanatı çalışmalarını sergiledi

Muş Alparslan Üniversitesi
(MŞÜ) öğrencilerinin el sanatı çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı.
MŞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin hazırladığı hat, ebru, seramik, ahşap boyamacılığı, taş oymacılığı ve heykel çalışmalarının yer aldığı sergi ilgi gördü.
MŞÜ 1071 Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Rektör
Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat
, henüz 11 yıllık üniversite olmalarına rağmen bugüne kadar yaklaşık 2 bin mezun verdiklerini söyledi.
Bunun gurur verici olduğunu belirten Polat, "Aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif açıdan da bir çok etkinlik düzenledik. Bugün açılan sergide Türkiye
'nin büyük ve önemli üniversitelerinde rastlayabileceğimiz çalışmaların örneklerini görmemiz mümkün." dedi.
Üniversiteye bu yıl yaklaşık 20 bölümde ilk defa öğrenci alacaklarını anlatan Polat, şöyle konuştu:
" Varto
'da, Bulanık
'ta, Malazgirt
'te açtığımız yeni bölümler yeni programlarla pek çok öğrenciyi istihdam edeceğiz. Bu yıl ilavelerle yaklaşık 3 bin yeni öğrencimiz önümüzdeki yıl burada eğitime başlayacak. Bu bölümlerin içerisinde veteriner, laboratuvar, sivil havacılık ve kabin hizmetleri, acil yardım gibi gerçekten ilimiz için çok önemli bölümlere öğrenci alınacak."
MŞÜ Teknik Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve Bölüm Başkanı Selahattin Aslan
ise sergide Dekoratif Mimari Sanatlar Programı öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığını belirterek, "Dönem sonunda ilk mezunlarımızı veriyoruz. Öğrencilerimiz bu kapsamda güzel eserler ortaya çıkarmıştır." diye konuştu.
Kaynak: AAMuş Alparslan Üniversitesi
, Güncel