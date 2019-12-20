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Üniversite öğrencileri "Engel-siz olmayın" projesiyle madencileri unutmadı

Zonguldak'ta üniversite öğrencileri, maden ocaklarında kaza geçirip engelli kalan işçilerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açtı.

20.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:20 Üniversite öğrencileri
'ta üniversite öğrencileri, maden ocaklarında kaza geçirip engelli kalan işçilerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açtı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı 2. sınıfta eğitim gören 5 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında madencilerin hayatını anlatan fotoğraf sergisi açmak için çalışma başlattı.
Öğrenciler, "Engel-siz olmayın" projesi kapsamında göçük ve diğer iş kazalarında yaralanarak felç kalan ve uzuvlarını kaybeden işçilerin fotoğraflarını çekti.
AFAD'ın da destek verdiği proje kapsamında açılan fotoğraf sergisini gezen vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.
Sergiyi gezen Kaymakam Muharrem Coşgun duyarlılıklarından ötürü öğrencilere teşekkür ederek, "Geçtiğimiz haftalarda engelliler günüydü, akabinde böyle bir çalışma güzel olmuş. Burada küçük yer altı meydanı oluşturmuşlar." diye konuştu.
Proje sorumlusu Deniz İlhan da projeyle madencilere ve maden engellilerine dikkat çekmek istediklerini söyledi.
Projeye yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten İlhan, "Bu proje kapsamında afişler tasarladık, engelli madenciler bulduk ve bunlarla röportaj yaptık. Maden havasını vermek adına sergi düzenledik. Yerlere kömürler serdik, siyah perdelerle kapladık. Maden engellilerinde engel sahibi olduktan sonraki süreçte unutulmamasını ve hatırlanmasını istiyoruz." dedi.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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