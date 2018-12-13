Üniversite Öğrencileri Engelli Öğrencilerle Buluştu

13 Aralık 2018 Perşembe 15:23



13 Aralık 2018 Perşembe 15:23

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi programı öğrencileri, Kumluca Kasapçayırı Ortaokulunda eğitim gören engelli öğrencileri için etkinlik düzenledi.Kumluca Meslek Yüksekokulu bünyesinde ağırlayan İşletme Yönetimi programı öğrencileri özel misafirleri için mini bir eğlence programı düzenledi. Engelli öğrenciler için toplu doğum günü kutlaması da yapıldı.Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez, "Nasıl tohumlar toprağa emanet ise engelli bireylerimiz de toplumumuza yani bizlere emanettir. Bizler sadece belirli gün ve haftalarda değil her zaman onların yanında olmalı ve bu desteğimizi sonuna kadar hissettirmeliyiz" dedi. - ANTALYA