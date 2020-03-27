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Üniversite öğrencileri "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi

Erzincan'daki üniversite öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve arkadaşlarının evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla video klip çekti.

27.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:52
Üniversite öğrencileri
Erzincan 'daki üniversite öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve arkadaşlarının evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla video klip çekti.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerin, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına video kliple verdiği destek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin tatile girmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversitelerin tatil sürecinde yurtlarda barınan öğrencilerin izinli sayılması kararı alındığını hatırlattı.
Alınan bu karar doğrultusunda yurtlarda barınan öğrencilerin kısa bir süre içerisinde memleketlerine döndüğünü anımsatan Mumcu, şöyle konuştu:
"Devlet büyüklerimizin 'evde kalın' çağrılarına video ile destek veren Piri Sami Yurt Müdürlüğü öğrencilerimiz, kendi arkadaş grupları arasında çektikleri videoları bize gönderdiler. Öğrencilerin evde kalmayı teşvik edici videolarını biz de sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak 'evde kalın' çağrısına destek olmak istedik. Bu süreçte tüm KYK'li gençlerimizin evlerinde kalmalarını istiyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Üniversite öğrencileri 'evde kal' çağrısına video kliple destek verdi - Haberler

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