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Üniversite öğrencileri evlerinden söyledikleri türküyle "evde kal" çağrısı yaptı

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla "Bahçalarda Börülce" türküsünü sözlerini değiştirerek söyledi.

13.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:28
Üniversite öğrencileri evlerinden söyledikleri türküyle
Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla "Bahçalarda Börülce" türküsünü sözlerini değiştirerek söyledi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri yeni tip koronavirüs salgınında evde kalmanın önemiyle ilgili farkındalık oluşturmak istedi.
Bunun üzerine öğretim görevlisi Yağmur Yaşar "Bahçalarda Börülce" türküsünün melodilerine evde kalmanın öneminin vurgulandığı yeni sözler yazdı.
Müzik bölümü öğrencileri yeni sözleri evlerinden seslendirdi. Kayıtların düzenlemesi yapıldı ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Yağmur Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, eve kapandıkları ilk günden beri uzaktan dersleri sürdürdüklerini söyledi.
Bir öğrencisinin konuyla alakalı bir şeyler yapma fikri üzerine harekete geçtiklerini belirten Yaşar, "Bahçalarda Börülce türküsünün üzerine söylemenin daha hoş olabileceğine kanaat getirdik. Ancak öncelikle, türküyü çok seslendiren emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Aydoğan hocamızdan onun düzenlemesini kullanmamız için izin aldık." dedi.
Projenin esas amacının farkındalığı müzikle artırmak olduğunu Yaşar, "Ben sözleri yeniden yazdım ve daha çok koordinatör işlevi üstlendim. Her öğrenci altyapının üzerine söyleyerek evde kendi sesinin kaydını yaptı. Toplanan sesler birleştirildi. Projenin müzik aşamasında ben dahil toplam 17 kişi emek harcadı. Ses ve videonun kurgusunu ise Sinema Bölümü öğrencilerinden Abdullah Şahin yaptı." diye konuştu.
Desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Hasan Ayracı, Dekan Vekili Prof. Dr. Seçil Akıllı Şimşek ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen'e teşekkür eden Yaşar, öğrencilerinin güzel bir işe imza attığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Karatekin Üniversitesi, Yağmur Yaşar, Çankırı, Güncel
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