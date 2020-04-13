Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Üniversite öğrencileri evlerinden söyledikleri türküyle "evde kal" çağrısı yaptı

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla "Bahçalarda Börülce" türküsünü sözlerini değiştirerek söyledi.

13.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:44
Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla "Bahçalarda Börülce" türküsünü sözlerini değiştirerek söyledi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri yeni tip koronavirüs salgınında evde kalmanın önemiyle ilgili farkındalık oluşturmak istedi.
Bunun üzerine öğretim görevlisi Yağmur Yaşar "Bahçalarda Börülce" türküsünün melodilerine evde kalmanın öneminin vurgulandığı yeni sözler yazdı.
Müzik bölümü öğrencileri yeni sözleri evlerinden seslendirdi. Kayıtların düzenlemesi yapıldı ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Yağmur Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, eve kapandıkları ilk günden beri uzaktan dersleri sürdürdüklerini söyledi.
Bir öğrencisinin konuyla alakalı bir şeyler yapma fikri üzerine harekete geçtiklerini belirten Yaşar, "Bahçalarda Börülce türküsünün üzerine söylemenin daha hoş olabileceğine kanaat getirdik. Ancak öncelikle, türküyü çok seslendiren emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Aydoğan hocamızdan onun düzenlemesini kullanmamız için izin aldık." dedi.
Projenin esas amacının farkındalığı müzikle artırmak olduğunu Yaşar, "Ben sözleri yeniden yazdım ve daha çok koordinatör işlevi üstlendim. Her öğrenci altyapının üzerine söyleyerek evde kendi sesinin kaydını yaptı. Toplanan sesler birleştirildi. Projenin müzik aşamasında ben dahil toplam 17 kişi emek harcadı. Ses ve videonun kurgusunu ise Sinema Bölümü öğrencilerinden Abdullah Şahin yaptı." diye konuştu.
Desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Hasan Ayracı, Dekan Vekili Prof. Dr. Seçil Akıllı Şimşek ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen'e teşekkür eden Yaşar, öğrencilerinin güzel bir işe imza attığını sözlerine ekledi. Üniversite öğrencileri evlerinden söyledikleri türküyle ’evde kal’ çağrısı yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Karatekin Üniversitesi, Yağmur Yaşar, Çankırı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Haberler ›› Güncel ››Üniversite öğrencileri evlerinden söyledikleri türküyle 'evde kal' çağrısı yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:44: Kars'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi - Haber 19:42: Sivas'ta motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 19:42: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 3 bin 957'ye ulaştı - Haber 19:40: Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü - Haber 19:36: Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler