Haberler » Güncel » Üniversite öğrencileri farkındalık için tramvayda kitap okudu - Haber

Üniversite öğrencileri farkındalık için tramvayda kitap okudu

Samsun'da üniversite öğrencileri kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla tramvayda kitap okuyarak yolculuk etti.

23.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:34Üniversite öğrencileri farkındalık için tramvayda kitap okudu
'da üniversite öğrencileri kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla tramvayda kitap okuyarak yolculuk etti.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) "Bir Projem Var Topluluğu" tarafından düzenlenen tramvayda kitap okuma etkinliği ile okumanın önemine yönelik farkındalık oluşturuldu.
Kitap okuma oranlarının artırılması ve toplumu bu yönde teşvik etmek amacıyla 30'a yakın üniversite öğrencisi Eğitim Fakültesi tramvay durağından Tekkeköy tramvay durağına kadar kitap okuyarak seyahat etti.
Etkinliğe katılan öğrencilerden Zeynep Şuğra Kabataş, sosyal sorumluluk adına projeler gerçekleştiren bir kültür sanat topluluğu olduklarını ifade ederek, "Daha önce de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün de Türkiye'deki kitap okuma oranının artması için tramvayda gönüllü arkadaşlarımızla beraber kitap okuduk. İnsanları kitap okumaya teşvik etmek istedik. Amacımız toplumda bir farkındalık oluşturmak." diye konuştu.
Gönüllülerden Sefa Çeçen ise daha önce kentte bazı okullarda kütüphane kurmak, boyasını yapmak ve mesleki atölyeler düzenlemek şeklinde projeler yaptıklarını söyledi.
Çeçen, "En son etkinliğimizi sahilde yapmıştık. Bu sefer bir tramvayda gerçekleştirdik." dedi.
Öğrenciler etkinlik sonunda yanlarında getirdikleri kitapları orada bulunan insanlara hediye etti ve Karadeniz 6. Kitap Fuarı'na katıldı.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 13:23:48