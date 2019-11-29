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Üniversite öğrencileri festivalde 1 ton hamsi tüketti

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen hamsi festivalinde öğrenciler, 1 ton balığı kısa sürede tüketti.

29.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:56
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen hamsi festivalinde öğrenciler, 1 ton balığı kısa sürede tüketti.
Üniversitenin Zihni Derin Kampüsü'nde organize edilen etkinliğe yaklaşık 4 bin öğrenci, akademisyenler ve davetliler katıldı.
Izgarada pişirilen balıktan tatmak isteyen öğrencilerin uzun kuyruklar oluşturduğu festivalde, 1 ton hamsi yaklaşık 2 saatte tüketildi.
Öğrenciler, festivalde tulum eşliğinde horon oynayarak çeşitli gösteriler de sundu.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin , gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı kültür ve bölgelerden gelen öğrencilerin çeşitli etkinliklerle uyum sorununu kısa sürede aşmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.
Festivale katılımın yoğun olduğunu belirten Karaman, "Hamsi şölenine katılımın yüksek olması memnuniyet verici. Yaklaşık 1 ton hamsiyi öğrencilere ikram ettik. Bazı öğrencilerimiz hamsinin tadına ilk kez Rize'de bakıyor. Farklı ülkelerden, bölgelerden birçok öğrenciye bölgenin kültürünü anlatıyoruz." dedi.
Hüseyin Karaman, Karadenizlilerin hamsi ile diğer balıkları ayrı değerlendirdiğini, hamsinin bölgede bambaşka bir hikayesi olduğunu da ifade etti.
Üniversite öğrencileri festivalde 1 ton hamsi tüketti

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Karaman, Kültür Sanat

Kaynak: AA


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