Üniversite öğrencileri geliştirdi; orman yangınlarıyla roketli mücadele

Üniversite öğrencileri orman yangınlarına en kısa zamanda doğru noktadan müdahale edilmesini sağlayacak roket taşımalı drone ve uydu projesini hayata geçirdi. Drone bin 500 metreden 10 bin metreye kadar yükselip, roketin etkin olacağı bölgeye gitmesini sağlayacak.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 10 bin hektar ormanlık alan zarar görülüyor. Orman Genel Müdürlüğü, 2020 yazında orman yangınlarını tespit, erken müdahale, söndürme operasyonu amacıyla 'drone' kullanılmaya başlayacağını açıklamıştı.

Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Roket Takımı, Roket Taşımalı Drone ve Uydu projesini hayata geçirdi. Yangın bölgesine dronela birlikte gönderilecek roketin, alevlerin en hararetli olduğu yerlerde bile görev yapması hedefleniyor.

Projeyi tasarlayan 'Roket Takımı'nın danışmanlığını Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afif Sıddıki yapıyor. Ekipte, Gökova Roket Takımı ile Teknofest'te birçok ödül almış, hava modelciliği eğitmeni Can Gökovalı da var. Projeye ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Sıddıki, "Asıl amacımız acil ve doğrudan erişemediğimiz durumlarda görev bölgesine roketi ulaştırmak" dedi.

NOTRE DAME KATEDRALİ YANGININDA DRONE KULLANILMIŞTI

Droneların şiddetli orman yangınları söz konusu olduğunda alevlerin arasından geçmekte zorlandığını, ancak roketle birlikte kullanılırsa en ulaşılmaz bölgelere dahi gönderilebildiklerini belirten Prof. Dr. Sıddıki, "Fransa'da Notre Dame Katedrali yangınında drone kullanılmıştı. Türkiye'de orman yangınlarında da artık drone kullanılacak. Bizim projemiz roketi yangında en etkin olacağı noktaya en hızlı şekilde göndermeyi sağlıyor. Bin 500 metreden on bin metreye kadar yükselebiliyor" diye konuştu.

TASARIM TAMAMEN ÖĞRENCİLERE AİT

Benzer projelerin askeri amaçlı olarak bazı ülkelerde kullanıldığını, ancak Türkiye'de henüz böyle bir uygulamanın yapılmadığını vurgulayan Prof. Dr. Sıddıki, tasarımları hayata geçtiğinde acil durumlarda kan ünitelerinin dahi bu yolla taşınabileceğini vurguladı. Geliştirdikleri sistemin sınır ötesi operasyonlarda da etkili olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Afif Sıddıki, projenin tasarım, yazılım ve üretim aşamalarının kendi gözetiminde tamamen öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Roket Takımı öğrencileri, 'Aerodinamik', 'Yapısal', 'Aviyonik' ve 'Ayrılma/Kurtarma' olmak üzere dört ekip olarak çalışıyor.

Takım danışmanı, hava modelciliği eğitmeni Can Gökovalı da hazırlayacakları roketle Teknofest Roket yarışmasına da katılmayı hedeflediklerini belirtti. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Adnan Gümüş ise öğrencilerin yürüttüğü bilimsel projelere büyük önem verdiklerini, proje tasarım ve üretim çalışmalarının devam edeceğini söyledi.