Üniversite Öğrencileri, Görme Engellilerle Golbol Oynadı

Kaynak: AA

Amasya Üniversitesi Spor Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Toplum Hizmetleri Uygulamaları" dersi kapsamında Altı Nokta Körler Derneği üyeleriyle golbol maçı yaptı.Amasya Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen maça öğrenciler, göz bandı takarak çıktı. Maç esnasında öğrencilerin, görme engelliler karşısında zorlandığı görüldü.Bazı öğrenciler topu yakalamak isterken düştü, arkadaşları saha kenarından yönlendirme yaptı.Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay da öğrencilerden habersiz takıma katıldı. Maç bitiminde göz bantlarını çıkaran öğrenciler şaşkınlık yaşadı.Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin, engellileri anlama isteğinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.Demiryarar, Amasya Üniversitesi öğrencilerinin görme engellilerle her zaman birlikte olduğunun altını çizerek, "Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencileri, görme engellileri anlama ve onların yaşam koşullarını öğrenme konusunda bir empati yapıyor. Çeşitli etkinliklerle bizleri anlamaya çalışmaları, bizleri bilmeye, öğrenmeye çalışmaları bizim için çok önemli. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.Rektör Orbay da öğrencilerin duyarlılığından gurur duyduğunu belirterek, geleceğin öğretmenlerinin görme engellilerle anlık da olsa empati kurmasının çok önemli olduğunu vurguladı.Öğrencilerden Simge Dikmen ise görmeden bir şeyler yapmanın çok zor olduğunu, maç esnasında kendisini adeta savunmasız hissettiğini ifade etti.