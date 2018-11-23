Üniversite Öğrencileri, Hisarcık'ta Bir Okulda Kütüphane Kurdu

İstanbul Aydın Üniversitesi
(İAÜ) öğrenci kulübü, Hisarcık
ilçesindeki bir ilkokula kütüphane kurdu.
İAÜ Kulüpler Birliği Başkanı Vildan Sevim, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Türkiye
'nin bazı bölgelerindeki okullarda "Aydınlığınızı Paylaşmaktan Korkmayın" projesi kapsamında kütüphane kurduklarını hatırlattı.
Hisarcık ilçesindeki Atatürk
İlkokulu'nda da kütüphane kurduklarını ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) öğrencilerinin desteğiyle de şenlik düzenlediklerini belirten Sevim, şöyle konuştu:
"Okulumuza kütüphanemizin dolaplarıyla birlikte kitaplarını ve öğrencilerimize küçük hediyeler getirdik. Bu projede bize 9 kulübümüz destek oldu. Ayrıca İstanbul Küçükçekmece Belediyesi
ve üniversitemizin mütevelli heyetinden destek aldık. İlçe yöneticilerimiz bizi çok güzel karşıladılar. İnşallah bundan sonra da daha güzel proje ve çalışmalarda bulunuruz."
Atatürk İlkokulu Müdürü İsmail Değirmenci
de okula kütüphane kuran ve çocuk şenliği düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.