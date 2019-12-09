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Üniversite öğrencileri ile engelli öğrenciler doyasıya eğlendi

Adıyaman Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, özel eğitim okulunda bulunan engellileri ziyaret etti.

09.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:22Üniversite öğrencileri ile engelli öğrenciler doyasıya eğlendi
Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, özel eğitim okulunda bulunan engellileri ziyaret etti.

Farklı şehirlerden Adıyaman'a gelip Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Bölümünde okuyan ikinci sınıf öğrencileri, özel bir eğitim uygulama okulu ile başlattıkları proje kapsamında engelli öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli sportif faaliyetlerde bulundu.

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç'ın öncülüğünde Adıyaman Üniversitesi BESYO öğrencileri "Sakat bedenlerden değil sakat ruhlardan korkun" projesi kapsamında özel bir eğitim uygulama okulundaki öğrencileri ziyaret etti.

Sporun engel tanımadığını gösteren eğitim uygulama okulundaki öğrenciler, Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Bölümü öğrencileri ile basketbol, voleybol, hentbol ve futbol maçları yaparak doyasıya eğlendi.

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Bölümü öğrencileri hentbol, voleybol, masa tenisi topu, masa tenisi raketleri, masa tenisi filesi ve sağlık topu gibi spor malzemelerini okula bağışladı. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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