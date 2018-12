Üniversite Öğrencileri İlk Yardım Eğitimi Aldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:59



Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği işbirliği kapsamında uygulamalı temel ilk yardım eğitimi alan üniversite öğrencilerine sertifikaları verildi.Elazığ Sağlık Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen temel ilk yardım eğitimine, 150 üniversite öğrencisi katıldı.Eğitimde öğrencilere, olası kaza ve afet durumlarında uygulanması gereken ilk yardım müdahale yöntemleri öğretildi.Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.Elazığ Sağlık Müdürü Cahit Polat, törende yaptığı konuşmada, düzenlenen kursun önemine işaret ederek, şunları söyledi:"Bu kursların kesinlikle küçümsenmemesi lazım. Nerede ne olacağını bilmiyoruz, her an her yerde ilk yardıma muhtaç birileri çıkar karşımıza. Bu kurs sayesinde yapacağınız en ufak hareket ile bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Bu sadece sağlık çalışanlarının işi değil yaşayan bütün bireylerin işidir."Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği Başkanı Erhan Eğit de ilk yardımın önemini belirterek, ilk yardım eksikliği ve yanlış müdahaleden dolayı birçok insanın hayatını kaybettiğini kaydetti.Elazığ Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Sis de kursu düzenlemedeki amaçladıkları hedefe ulaştıklarını ifade etti.