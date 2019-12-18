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Üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle kadına şiddeti protesto etti.

18.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:56Üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle kadına şiddeti protesto etti.
Tokat Ülkü Ocaklarının düzenlediği yürüyüşe, üniversite öğrencileri destek verdi.
Taşlıçiftlik Kampüsü girişinde, ellerinde kadına yönelik şiddeti kınayan dövizlerle toplanan öğrenciler, sloganlar atarak yemekhanelerin bulunduğu bölgeye kadar yürüdü.
Tokat Ülkü Ocakları adına Gazi Güler, yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları olarak, "Kadın insandır, erkek insanoğlu" anlayışını esas aldıklarını söyledi.
Her zaman şiddetin karşısında olduklarını dile getiren Güler, "Bizlere Allah'ın emaneti olan kadınların daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha haykırmak istiyorum. Kadına yönelik her türlü şiddetin yaşam hakkını tehdit eden temel insan hakkı ihlali olduğunu biliyoruz. Bugün dünya üzerinde yaşayan kadınların yarısı eşlerinden şiddet görmektedir." dedi.
Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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